Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el gobierno con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado Nicolás Maduro, informó la prensa local el domingo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas
Venezuela

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud
Venezuela

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país
España

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela