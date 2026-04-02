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Familiares de presos políticos participan en un viacrusis, en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, cerca de Caracas, Venezuela, el 1 de abril de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Familiares de presos políticos participan en un viacrusis, en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, cerca de Caracas, Venezuela, el 1 de abril de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

Un total de 490 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó este jueves la ONG Foro Penal, mientras continúa el proceso de amnistía en el país.

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