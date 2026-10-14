icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el opositor venezolano Henrique Capriles. (Palacio de Miraflores / Ronald Peña R / EFE)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el opositor venezolano Henrique Capriles. (Palacio de Miraflores / Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

El diputado opositor Henrique Capriles aseguró este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca “cualquier vía” para extender su Gobierno interino hasta 2030 y evitar la convocatoria a elecciones anticipadas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes de enero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.