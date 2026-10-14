El diputado opositor Henrique Capriles aseguró este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca “cualquier vía” para extender su Gobierno interino hasta 2030 y evitar la convocatoria a elecciones anticipadas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes de enero.

En 2030 culminaría el período de Gobierno de Maduro, quien fue proclamado reelecto en julio de 2024 entre denuncias de fraude contra un Consejo Nacional Electoral (CNE) abiertamente afín al Ejecutivo y que omitió la publicación de los resultados detallados de los comicios presidenciales.

El cuestionado triunfo fue posteriormente avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también señalado de servir al chavismo.

“Yo creo que quienes están en el poder están buscando cualquier vía, cualquier manera para seguir pedaleando esto, y ellos, sin duda alguna, lo que quieren es llegar al 2030, es obvio. Cuando tú ves que Delcy Rodríguez va a Roma y habla en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) de hambre cero para el 2030, ¿qué tiene que ver ella con el 2030? Su aspiración es el 2030”, dijo Capriles en una declaración a la prensa.

El también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela (2012-2013) señaló que “independientemente del proceso político atípico” que está viviendo el país luego de la captura de Maduro, la Constitución “es muy clara” y establece que ante la ausencia del presidente se deben celebrar elecciones.

“La primera elección que tiene que hacerse en Venezuela es la presidencial. Es la que está pendiente”, añadió.

En ese sentido, alertó que la designación de los nuevos magistrados del TSJ avanza sin prisa, a pesar de responder a un acuerdo entre el chavismo y la oposición en el marco del diálogo impulsado por Estados Unidos para la transición tras la detención de Maduro.

“Como están llevando este proceso, pareciera que el tribunal va a estar listo en diciembre”, dijo.

Insistió, asimismo, en la necesidad de avanzar en el nombramiento de un nuevo CNE, al señalar que los venezolanos lo que esperan es un “cambio de Gobierno”.

“Aquí mañana se llevan a Diosdado Cabello (ministro de Interior) y en este país hay fiestas patronales”, añadió, al salir al paso de las que catalogó como ‘fake news’ (noticias falsas) acerca de una posible captura del funcionario.

Por último, Capriles defendió que los venezolanos están listos para votar, pero recordó que se debe mejorar la institucionalidad para que “no venga un tribunal mañana y te anule la elección”.

Desde la captura de Maduro y que Delcy Rodríguez asumiera el cargo como mandataria encargada, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la celebración de nuevas elecciones argumentando que su interinato se vencía después de seis meses.

Bajo este escenario, Washington impulsó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición para avanzar en su plan de transición para Venezuela.

Rodríguez ha dicho que en Venezuela habrá elecciones, pero sin precisar fecha.

Su hermano, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación chavista en el diálogo, Jorge Rodríguez, también ha afirmado que en el país habrá comicios en el período que establece la Constitución.

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