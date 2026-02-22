Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carteles con retratos de personas este miércoles, durante una misa por los presos políticos afuera de El Helicoide en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero. (Ronald Peña R / EFE)
Carteles con retratos de personas este miércoles, durante una misa por los presos políticos afuera de El Helicoide en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia AFP

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de “terrorismo”, para exigir su libertad, informaron familiares a la AFP este domingo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Huelga de hambre de más de 200 presos políticos en Venezuela, incluido gendarme argentino
Venezuela

Huelga de hambre de más de 200 presos políticos en Venezuela, incluido gendarme argentino

Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a amnistía
Venezuela

Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a amnistía

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
Venezuela

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

El Parlamento de Venezuela instala una comisión especial para implementar ley de amnistía
Venezuela

El Parlamento de Venezuela instala una comisión especial para implementar ley de amnistía