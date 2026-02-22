Huelga de hambre de más de 200 presos políticos en Venezuela, incluido gendarme argentino

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de “terrorismo”, para exigir su libertad, informaron familiares a la AFP este domingo.

La medida comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Las familias explicaron que no todos los detenidos se unieron a esta protesta contra el alcance de una recién aprobada ley de amnistía, que excluye casos relacionados con militares acusados de “terrorismo”, frecuentes en este penal.

“Aproximadamente 214 en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre”, indicó Yalitza García, suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo.

“Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley de amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”, dijo por su parte Shakira Ibarreto, hija de policía detenido en 2024.

Más de 1.500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo el sábado 21 de febrero el jefe del Parlamento, que aseguró a lo largo del día iban 80 excarcelaciones. (AFP)

El Parlamento aprobó el jueves pasado una ley de amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Unos 400 presos políticos de Venezuela están excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento el jueves 19 de febrero, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026, afirmó este vieres la ONG Foro Penal. (EFE)

