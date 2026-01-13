Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Venezuela identifica “restos humanos” de bombardeo de EE.UU., dice ministro
Venezuela identifica “restos humanos” de bombardeo de EE.UU., dice ministro

trabaja en la identificación de “restos humanos” hallados luego del ataque de Estados Unidos que provocó la y en el cual hubo un centenar de muertos, informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y tres estados cercanos la madrugada del 3 de enero en una operación que terminó con la . Ambos se enfrentan a la justicia por narcotráfico en Nueva York.

El balance oficial da cuenta de al menos 100 muertos. En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.

“Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas que no sabemos dónde están”, .

Gente “fragmentada de tal manera que es imposible” identificar, quedaron en “pedacitos”, describió.

La policía científica, junto a medicina forense, adelantan “estudios que se hacen para ver el ADN de pedazos de restos humanos” de los fallecidos en el ataque militar estadounidense, apuntó el poderoso dirigente chavista.

Es “un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela cuando la gente estaba dormida. Murieron, ni cuenta se dieron”, añadió.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), eran traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. Foto: EFE/ Stringer
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), eran traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. Foto: EFE/ Stringer

Tras el ataque, la entonces vicepresidenta asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de , que dice estar “a cargo” de Venezuela.

La presidenta interina inició acercamientos con Washington en un escenario en el que está planteado retomar las relaciones, rotas desde 2019.

Caracas muestra un ambiente de calma tras la acción estadounidense que depuso a Maduro. Las largas filas en supermercados y gasolineras del primer momento desaparecieron días después del ataque.

“El país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad dentro”, aseguró Cabello. “Nosotros tenemos que seguir adelante”, insistió.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

