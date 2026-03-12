Escuchar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Federico PARRA / Joaquín SARMIENTO / AFP)
Por Agencia EFE

Los Gobiernos de Venezuela y Colombia pospusieron por “motivos de fuerza mayor” y para “una fecha próxima” la reunión prevista este viernes entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, según se confirmó este jueves en un comunicado publicado por el canciller venezolano, Yván Gil.

