Fotografía de archivo del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Venezuela insiste en que dará la “pelea” en todos los campos por la libertad de Maduro
El canciller de Venezuela, , volvió a insistir este viernes en que su país dará la “pelea” en todos los escenarios para lograr la , detenido en Estados Unidos junto a la primera dama, Cilia Flores.

“Como bolivarianos y bolivarianas, como chavistas que somos, asumimos ese compromiso y vamos a dar la pelea, como lo ha dicho la presidenta encargada, pelea en el campo jurídico, en el campo diplomático, en el campo del diálogo y seguro que vamos a vencer”, dijo Gil en un encuentro con la red de juristas chavistas en Caracas.

El ministro de Exteriores indicó que el retorno del presidente “significará la victoria de la justicia, la victoria de la legalidad, la victoria de la diplomacia y la victoria de la razón sobre la fuerza, sobre las armas y sobre la muerte”.

“No hay argumento válido que sostenga la tesis de poder realizar un secuestro de un jefe o jefa de Estado”, destacó.

Gil señaló también que llevarse a un presidente de un país “usando para ello los recursos tecnológicos, militares, de amenaza” tiene “consecuencias impensables para la seguridad internacional”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), eran traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. Foto: EFE/ Stringer
Más temprano, el número dos del chavismo y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no descansa “ni un instante” para lograr la libertad de Maduro y Flores, capturados el pasado 3 de enero en un ataque estadounidense a Caracas y otros tres estados cercanos.

Después de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta, asumir como presidenta encargada.

Rodríguez ya ha señalado en varias ocasiones que trabaja para lograr la libertad de Maduro y el jueves dijo que si le tocara ir a Washington iría “de pie” y no “arrastrada”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)

