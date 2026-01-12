Familiares de reclusos instalaron tiendas de campaña para acampar afuera de la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas el 12 de enero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Familiares de reclusos instalaron tiendas de campaña para acampar afuera de la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas el 12 de enero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Venezuela: Instalan campamento fuera de prisión a la espera de más excarcelaciones
Un grupo de familiares de presos políticos instalaron el lunes un campamento a las afueras de una cárcel de para aliviar la larga espera de las excarcelaciones que prometió el gobierno bajo presión de .

Decenas de familias se trasladaron hasta la cárcel del Rodeo I, luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado la liberación de un “número importante” de detenidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

Llevan cuatro noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que van 116 excarcelados, aunque oenegés y partidos de oposición solo confirmaron hasta ahora 54. Organizaciones de defensa estiman entre 800 y 1.200 detenidos por razones políticas.

En dos hileras unas 15 tiendas de campaña se extienden sobre un plástico negro a pocos pasos del Rodeo I, ubicado en una ciudad dormitorio a una hora de Caracas. Al frente se lee “liberen a todos los presos políticos” en una pancarta.

Familiares esperan noticias de sus seres queridos, afuera de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el municipio Sucre, Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), el 12 de enero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
Familiares esperan noticias de sus seres queridos, afuera de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el municipio Sucre, Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), el 12 de enero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO

La oenegé Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregó las tiendas, así como 25 colchones que se ubican en un área techada con negocios de comida.

Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado”, dijo a la AFP Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición. “Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga”.

La policía advirtió que desmantelaría cualquier campamento, al tiempo que los vecinos de la zona traen almuerzos, jugos y café.

Uno de los vendedores de comida permite a los familiares usar la electricidad. “Se pueden quedar el tiempo que quieran”, les dice la dueña.

La ONG Foro Penal informó de 15 excarcelaciones del Rodeo I en la madrugada del lunes.

No ha salido ni uno solo por esa puerta”, protestó Manuel Mendoza, cuyo hijo fue detenido hace dos años y medio. “Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo”, añadió con la voz entrecortada.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

