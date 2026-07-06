Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar este lunes la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las clases.

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La Guaira, el epicentro del desastre, tiene muchas calles desoladas, aunque con más presencia de máquinas y camiones para la retirada de escombros, según pudo constatar EFE.

Durante las primeras horas del día, el tráfico fluía y no se observaba mayor presencia de familiares alrededor de los edificios desplomados. El clima permanecía nublado y las fallas en los servicios de telecomunicaciones persisten.

En Caracas, en los barrios afectados también se avanzaba con la remoción de escombros y en Altamira, de hecho, los restos de un edificio ya fueron totalmente recogidos, dejando el terreno baldío.

Los venezolanos en la ciudad capital salieron desde tempranas horas de la mañana a trabajar, mientras que algunos comienzan a evaluar las reparaciones de paredes agrietadas en sus viviendas.

Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio han dejado hasta el momento 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno, que no ha facilitado todavía un número oficial de desaparecidos.

Las autoridades han señalado, además, que 17.345 personas han perdido su vivienda y se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje este pasado domingo en vigilias a los más de 3.000 muertos por la catástrofe sísmica y se solidarizaron con los miles de heridos y con los que perdieron sus hogares.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Hace 59 años, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles resultaron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.