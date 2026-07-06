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Resumen

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Un grupo de personas participa en una vigilia en honor las victimas de los terremotos este domingo, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Un grupo de personas participa en una vigilia en honor las victimas de los terremotos este domingo, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar este lunes la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

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