James Story, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, fue acusado por Nicolás Maduro de participar de un plan conspirativo para acabar con su régimen. Según el líder chavista, Juan Guaidó y Leopoldo López también estaban detrás de estas supuestas acciones.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, indicó que los diputados opositores Yanet Fermín y Fernando Orozco fueron los encargados de organizaron ataques a dos cuarteles del estado Sucre, para así iniciar “alzamientos militares”.

“James Story usted está dirigiendo estos planes sangrientos, más temprano que tarde la justicia llegará. Vean hasta dónde llegan los funcionarios. Les derrotamos la conjura, pensaban atacar cuarteles y matar soldados de la patria”, dijo Nicolás Maduro, según NTN24.

Nicolás Maduro aseguró que James Story hizo una llamada al vicecanciller venezolano para América del Norte, Carlos Ron, cuando los militares fueron a la casa de Yanet Fermín para evitar los ataques.

Fuente: AFP

“Le dice: Carlos Ron, ¿que está pasando con la diputada? (...). Que llame Jimmy Story a preocuparse por ella, en el primer segundo en que comenzaba la operación (...), una diputada gris, que no la conocen ni en su casa. ¿Jimmy Story, que no llama nunca?”, dijo Maduro este domingo.

“Para que ustedes vean hasta dónde la desesperación en la que caen funcionarios gringos los lleva a cometer errores. Se desesperaron porque se dieron cuenta que habíamos desmembrado y desmantelado la conjura que tenían”, agregó.

Experimentado diplomático

Esta acusación ha llevado a todo el mundo a preguntarse quién es James Story y cuál es su trayectoria.

Foto: Facebook Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela

James Story es natural de un pequeño pueblo de Moncks Corner (Carolina del Sur). Tiene 48 años y ama la caza de aves silvestres. Según Clarín, es un orgulloso coleccionista de recuerdos de personajes históricos como Vladimir Lenin y Ernesto “Che” Guevara.

"Jimmy puede beber cócteles hábilmente con los diplomáticos, pero su corazón sigue cazando patos en alguna parte desde un sitio oculto en la madrugada", dijo al medio argentino John Feeley, exembajador estadounidense ante Panamá y antiguo jefe de Story en el Departamento de Estado, en Washington.

Foto: Facebook Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela

James Story tiene con una licenciatura en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Carolina del Sur. También se graduó en una maestría en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

El diplomático cuenta con una amplia trayectoria. “Se desempeñó como Cónsul General en Río de Janeiro. Otros puestos recientes incluyen el de Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés) para el Hemisferio Occidental, Director de la Oficina de INL en Bogotá, Colombia, y Representante Civil Senior en el sureste de Afganistán”, indica la web de la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela.

James Story es el exencargado de negocios de la cerrada embajada de Estados Unidos en Caracas. Fue el mayor diplomático estadounidense dentro de Venezuela.

Foto: Facebook Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela

Tras la suspensión de las operaciones de la embajada en Caracas, James Story se viene desempeñando como Encargado de Negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, ubicada en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

Su postura frente a Nicolás Maduro

James Story siempre ha mostrado una única postura frente al régimen de Maduro y ha mencionado recientemente que “salir de 20 años de dictadura” es parte de una lucha, mas no algo que se vaya a lograr de un día para otro.

“Salir de 20 años de dictadura no es cuestión de un día para otro. Tienen que seguir la lucha. Ustedes van a lograr su democracia de nuevo y su libertad, pero no es cuestión de un día para otro. La comunidad internacional está con ustedes”, dijo este sábado en declaraciones a TVVenezuela.

"Salir de 20 años de dictadura no es de un día para otro, hay que seguir en la lucha", expresó James Story, encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/mXKoBNuTEA — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 14, 2019

"El presidente Juan Guaidó ha hecho un trabajo tremendo para ayudar al pueblo de Venezuela", así lo consideró James Story, encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela #LEV junto a @Dereckb en #TVVenezuela por:/ https://t.co/RarVGKFUck pic.twitter.com/kCYw3sipv0 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 13, 2019

James Story también acusó al régimen de Nicolás Maduro de tratar de debilitar al Parlamento y a la oposición encabezada por Juan Guaidó con la compra de votos en las elecciones del próximo 5 de enero.

“El presidente interino Juan Guaidó ha hecho un trabajo tremendo. El juego que está haciendo el régimen es bastante obvio. Quieren debilitar a la Asamblea Nacional, debilitar a Juan Guaidó, comprar los votos necesarios para socavar la única institución democrática que existe en el país”, argumentó.

"El régimen va a tomar todas las medidas necesarias para atacar al único órgano legítimo de Veneuela", dijo James Story, encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela #LEV junto a @Dereckb en #TVVenezuela por: https://t.co/RarVGKFUck pic.twitter.com/IXmD4RZr4P — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 13, 2019

James Story, encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, considera que la solución política en Venezuela "debe pasar por la celebración de elecciones" #LEV junto a @Dereckb en #TVVenezuela por: https://t.co/RarVGKFUck pic.twitter.com/3ntHHu4Fzg — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 13, 2019

“Lo que quieren ellos es una oposición en nombre, no oficial, y que ellos puedan manejar. Y eso no va a pasar porque el pueblo de Venezuela no dejaría pasar eso”, agregó.

Según El Nacional, James Story aseguró que los Estados Unidos continuarán enfocados en la crisis de Venezuela y se mantendrán como difusores ante la comunidad internacional de lo que ocurra en el régimen de Maduro.