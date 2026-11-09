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Resumen

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La jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera, habla con los medios de comunicación, en el Hotel Marriott de Caracas, Venezuela, el 16 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
La jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera, habla con los medios de comunicación, en el Hotel Marriott de Caracas, Venezuela, el 16 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, expresó este lunes que en Venezuela habrá “elecciones justas y blindadas” y agradeció a Estados Unidos por apoyar el proceso en su país, donde se espera que el cuarto ciclo de conversaciones comience esta semana.

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