Jefe del Parlamento de Venezuela pide “perdón” a los presos políticos del chavismo

El presidente del Parlamento de Venezuela pidió perdón el jueves a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de una ley de amnistía propuesta por el gobierno interino.

“ Pedimos perdón y tenemos que perdonar también ”, dijo Jorge Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.

El Parlamento de Venezuela dio el jueves el primer paso hacia la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las “violaciones graves” a los derechos humanos.

La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la incursión militar en la que capturó a Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la primera discusión del texto, que sigue a una consulta pública previa al debate final artículo por artículo, aún sin fecha.

La AFP accedió al borrador del proyecto de ley, que puede cambiar tras las consultas.

El texto abarca a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos durante estos años. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.

Es “el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos (...) donde al final podamos conseguir la paz”, dijo por su parte el diputado opositor Tomás Guanipa. “La paz, que no es la paz del miedo, de la persecución, del silencio, sino la paz de la libertad, de la democracia”.

Guanipa tiene dos hermanos presos. La ONG Foro Penal informó que 383 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas como parte de un lento proceso previo ordenado por Rodríguez el 8 de enero.

Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

