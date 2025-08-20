Jefes de Estado de la ALBA se reúnen en vista de las “fuerzas oscurantistas” de EE.UU. a pedido de Maduro

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por diez países, celebran este miércoles una reunión virtual extraordinaria en vista de las “fuerzas oscurantistas” de Estados Unidos, según dijo el líder chavista, Nicolás Maduro, quien encabezó la reunión desde Caracas.

En la introducción del encuentro por videoconferencia, el mandatario chavista hizo un llamado a la “unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales” de América Latina, el Caribe, de EE.UU., de África y “más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo”.

Maduro aseguró que la región atraviesa una “coyuntura de frenesí enloquecido de amenazas” por parte de los que “se creen dueños del mundo” y “los que creen” que América es su “patio trasero”.

“Creen que solo una palabra de ellos basta para que los pueblos rindan sus banderas y entreguen su tierra y su patria”, expresó el jefe de Estado, quien condenó las “últimas amenazas contra la soberanía y la paz de Venezuela”.

Ante estas acciones, el líder chavista reiteró el llamado a su país a la “unión nacional”, con el fin de “garantizar la paz” de Venezuela “con soberanía, con integridad territorial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

La cita fue propuesta por los ministros de Exteriores de los países de la ALBA para revisar “los planes de cooperación permanente” y para evaluar “la coyuntura interesantemente movida” que, según Maduro, vive hoy la región latinoamericana y caribeña.

En el encuentro participan los mandatarios de Cuba y Bolivia, Miguel Díaz-Canel y Luis Arce, respectivamente, así como los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre otros.

La ALBA, fundada en 2004, está integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

El bloque fue convocado un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia”.

