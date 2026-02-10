Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”

Escuchar
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habla durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habla durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la “estabilidad” en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

