Caracas [AFP]. El líder opositor Juan Guaidó está en la embajada de Francia en Caracas, dijo el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, tres días después de que el presidente socialista Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario está “escondido” en una sede diplomática.

“Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede”, contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas.

