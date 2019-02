Juan Guaidó: “Mi miedo no es por mi vida, yo sé a lo que me estoy enfrentando" 

Después de su participación en el encuentro del Grupo de Lima, que se realizó este lunes en Bogotá (Colombia), el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló con EL TIEMPO sobre su futuro y el futuro de Venezuela.

Guaidó, quien espera regresar a su país esta semana y está en la capital colombiana desde el domingo, había llegado el sábado a Cúcuta para liderar el plan de entrega de ayuda humanitaria.

El presidente encargado aseguró que en ningún momento ha considerado ser un presidente en el exilio, por lo que, dice, está ultimando detalles para su regreso a Caracas.

“Yo creo que mi momento, nuestro momento, el momento de Venezuela amerita que el presidente encargado esté en Caracas”, aseguró. Incluso, dijo que si las condiciones de seguridad lo permiten su regreso será a través del aeropuerto internacional de Caracas.

Sobre las amenazas en su contra, que fueron denunciadas este lunes por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo durante el encuentro que se realizó en el palacio de San Carlos, en Bogotá, comentó que no es algo nuevo y no teme por su vida.

No obstante, agregó, sí tiene un temor, y es por sus compatriotas.

“Mi miedo no es por mi vida o por mi libertad, yo sé a lo que me estoy enfrentando en Venezuela. Durante años, todos lo que hacen política en Venezuela, sabemos a lo que nos exponemos. Tenemos miles de presos políticos, exiliados, asilados, desterrados, asesinados como el caso de Fernando Albán. Así que eso no es lo que nos va a detener. Vamos a tomar las previsiones necesarias y vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones en Caracas”, comentó.

Guaidó contó que un familiar de su esposa falleció esta semana porque no tenía los medicamentos para combatir su enfermedad, al igual que miles de personas en Venezuela.

Indicó que “todas las opciones están sobre la mesa para que la democracia vuelva a Venezuela”. Además, desmintió que estén entre la guerra y la paz.

“Ese no es un dilema, es un falso dilema. Es un falso dilema porque todos optamos por la paz, todos optamos por el reencuentro, por la reconciliación de nuestro pueblo. El único que apuesta por la guerra es Maduro”, afirmó Guaidó.

Fuente: El Tiempo de Colombia/ GDA