"Los paramilitares están contenidos, parece que están a la espera de una instrucción"

En Venezuela hay dos fuerzas que reclaman la Presidencia del país. Nicolás Maduro, que a inicios de enero asumió su segundo mandato y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que el miércoles juró como presidente encargado ante miles de opositores al régimen chavista.

¿Cómo vive Venezuela las primeras horas de la juramentación de Guaidó? ¿Qué tan legítimo es el proceso? sobre ese escenario político El Comercio conversó con la periodista del diario venezolano "El Nacional" Patricia Rodríguez.

► ¿Cómo vive Venezuela las primeras horas de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado?

Esto podemos verlo en dos tiempos. En el reconocimiento de los mandatarios del Hemisferio, entre los que se han sumado Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y la OEA, que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Y por otro lado, al interior del país ya se habla de casi 8 muertos durante las protestas.

Lo que sucede en Venezuela se puede analizar bajo tres miradas: El tema de la legitimidad, la situación de conflictividad y las negociaciones en curso.

En una masiva manifestación en Caracas, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juró el miércoles como sucesor temporal de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela (Foto: Reuters) Reuters

Juan Guaidó llega para la Presidencia de la Asamblea Nacional y en medio de eso Nicolás Maduro se juramenta como presidente. Guaidó, como respuesta, aplica el artículo 2 y 3 (de la Constitución) y le dice que no es un presidente legítimo. Es en ese escenario que se monta la legitimidad de Guaidó. Ahora hay dos poderes paralelos en Venezuela, el legítimo y el usurpador, como (la oposición) denomina al gobierno de Nicolás Maduro (...) Antes no habíamos tenido un escenario similar.

► ¿Qué otros factores legitiman el liderazgo de Juan Guaidó?

Lo que potencia a Guaidó es la hiperinflación, la inoperancia de los servicios públicos, la escasez de medicinas, la hambruna, los 6 millones de venezolanos fuera. Si sumas toda esa descomposición social y económica te das cuenta que eso no puede sostener a nadie.

En las últimas horas, miles de venezolanos han demostrado su rechazo a Nicolás Maduro. (AFP)

La escalada de violencia comenzó antes de ayer. Entre el lunes y martes ya habían fallecido unas 4 o 5 personas, no hay cifras oficiales. A diferencia de lo que ha sido la protesta en estos 20 años de gobierno, estas se concentraban en zonas marginales de la capital del país, que son zonas controladas por el oficialismo. Pero también llama la atención el vacío, pues el miércoles desmontaron el acto que tenía el oficialismo porque no fue la gente. No hubo traslados en buses, ni presencia de los empleados públicos a favor de Maduro.

► ¿Se teme la aparición de grupos paramilitares?

Por el momento no hay presencia de grupos paramilitares en las calles. Se han hecho presente de manera esporádica pero parece que están contenidos o a la espera de una instrucción de arriba. Hay mucho silencio en la ciudad de Caracas, la gente que termina de marchar se refugia en sus casas y hay un silencio impresionante.

► ¿Ha visto alguna reacción de las Fuerzas Armadas?

No. Hay silencio. Lo que había es un pronunciamiento de Diosdado Cabello (...) pero no hay mayor pronunciamiento.

► ¿Cree que las Fuerzas Armadas apoyen al gobierno tras los pronunciamientos de militares que desconocen a Maduro como presidente?

Esa es la pregunta. No hay respuesta todavía, eso es lo que se está esperando.