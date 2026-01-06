El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, cuestionó a los sectores de la izquierda que se han pronunciado en contra de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras una operación militar estadounidense en Caracas. En una entrevista con Milagros Leiva en el programa “Siempre a las Ocho”, afirmó que “es un simplismo poco empático que revictimiza a todos los venezolanos”.

Guaidó sostuvo que no puede haber un doble rasero frente a la democracia y los derechos humanos. “Cuando se habla de autodeterminación o soberanía en este momento, no hablan de eso cuando en 2024 ganamos una elección con Edmundo González Urrutia”, señaló. A su juicio, el debate no admite matices: “O respetas la democracia y los derechos humanos o no. No hay un intermedio”.

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela señaló también que el debate trasciende el caso de Venezuela y tiene implicancias para el resto de países del mundo, por lo que planteó la urgencia de definir qué herramientas debe emplear el “mundo libre” para defender la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y afirmó que no se puede desconocer “el carácter criminal, dictatorial y violador de derechos humanos” del gobierno de Nicolás Maduro.

En otro momento, Guaidó se refirió a la injerencia extranjera en Venezuela. “Existía y era cubana, rusa e iraní”, afirmó. Aunque subrayó que la captura del dictador venezolano dejaron al descubierto la fragilidad del régimen chavista que, según dijo, evidenció la falta de respaldo dentro de su propio aparato de poder.

Respecto al futuro político de Venezuela, Guaidó remarcó que “Edmundo González Urrutia es el presidente electo” y reconoció que el país atraviesa una situación de facto tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Queda la segunda del Cartel de los Soles (Delcy Rodríguez) en una transición muy compleja”.