Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, se refirió a la captura de Nicolás Maduro durante una entrevista en el programa “Siempre a las Ocho”, conducido por Milagros Leiva en El Comercio. Sus declaraciones se dieron en un contexto de alta tensión política regional y de debate internacional sobre el futuro de Venezuela.

Durante la conversación, Guaidó afirmó que Delcy Rodríguez ocupa un rol clave dentro del entorno de poder de Nicolás Maduro. El exlíder opositor sostuvo que no se trata de una estructura improvisada y que Estados Unidos es consciente de la existencia de exigencias claras para avanzar hacia una transición política.

“Delcy Rodríguez es la segunda de Maduro, del Cartel de los Soles. Es la que comanda la línea de represión”, declaró en “Siempre a las Ocho”, al remarcar que no existe ingenuidad frente a la estructura de poder que gobierna actualmente Venezuela tras la caída del dictador venezolano.

“No somos ingenuos y tampoco lo es Estados Unidos cuando dicen que no se puede equivocar, cuando hay una línea de exigencias muy claras”, señaló, al mencionar condiciones como la liberación de todos los presos políticos, el respeto al orden constitucional y la restitución de libertades plenas en el país.

En ese marco, reconoció que aún queda un largo camino por recorrer y subrayó que la alternativa democrática lleva años de lucha frente a un sistema que, dijo, ha sostenido el poder mediante la represión.

Fragilidad de Maduro y la cúpula de poder

En otro momento, el dirigente celebró la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos, un escenario que calificó como “impensable”.

“En menos de tres horas se vio claramente la debilidad y fragilidad de Maduro”, sostuvo. Incluso, el dirigente opositor deslizó la posibilidad de una ruptura interna en el círculo de poder. “Se especula que la misma Delcy (Rodríguez) lo haya entregado, lo haya traicionado. Pareciera y todo apunta hacia esa dirección”, declaró.

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer). / Stringer

El dirigente celebró la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia, un escenario que calificó como “impensable” hasta hace poco. A su juicio, los acontecimientos ocurridos en pocas horas evidenciaron la fragilidad del régimen, al punto de que —según señaló— existen versiones que apuntan a una posible traición desde su propio entorno cercano.

Guaidó también mencionó la existencia de comunicaciones reveladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dirigidas directamente a Delcy Rodríguez. En ellas, aseguró, se habrían planteado condiciones concretas para avanzar en un proceso de transición.

Finalmente, Guaidó advirtió que el proceso de transición será difícil. “Hay una cúpula de la Fuerza Armada que todavía tiene vínculos con el narcotráfico”, afirmó, aunque afirmó que se ha iniciado una nueva etapa para Venezuela. “Estamos conscientes de que la reinstitucionalización toma trabajo, pero ver a un Nicolás Maduro vestido de naranja enfrentando a la justicia marca el inicio de un cambio tras el daño causado no solo a los venezolanos, sino al continente entero”, concluyó.