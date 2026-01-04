Se ven contenedores quemados en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 3 de enero de 2026, después de un ataque de las fuerzas estadounidenses. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

“Llega a caer un misil y no queda nada”: Trauma e incredulidad en un barrio bombardeado por Estados Unidos en Venezuela
"Llega a caer un misil y no queda nada": Trauma e incredulidad en un barrio bombardeado por Estados Unidos en Venezuela

Veía la bengala que llegaba y la explosión”, cuenta Alpidio Lovera en el barrio Bolívar de , el puerto y aeropuerto de Caracas blanco de ataques estadounidenses en la madrugada del sábado que concluyeron con la captura del venezolano .

Al menos dos proyectiles cayeron en los depósitos y contenedores de los muelles, a un centenar de metros de ese barrio popular. Algunos contenedores quedaron destrozados por las explosiones. La humareda continuaba saliendo de los depósitos.

Francisco Sanz
Bomberos y empleados se activaron con una excavadora unas 12 horas después de los ataques. Policías en moto, armados con fusiles, patrullaban para evitar saqueos, y algunos curiosos filmaban las barreras deformadas por la explosión.

Linda Unamuno muestra los daños de su casa cerca del puerto de La Guaira, Venezuela, el 3 de enero de 2026, después de un ataque de las fuerzas estadounidenses. (Juan BARRETO / AFP)
En el suelo había restos de vidrios y fragmentos de metal que fueron arrojados a decenas de metros a la redonda.

La onda expansiva dañó edificios públicos frente a la costa, hizo estallar los vidrios y destruyó varios techos de zinc de viejas casas en una calle trasera.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)

Nos activamos todos y sacamos a la gente de la comunidad para allá para el cerro”, explica Alpidio, de 47 años y cuya esposa está embarazada. “Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada”, agrega.

“Traumático”

Su hermana Linda Unamuno, de 39 años y con tres décadas en el barrio, estalla en llanto al evocar su noche de pesadilla: “A las dos de la mañana se escuchó el primer sonido. Salí a buscar a mi hija” de 11 años, en la habitación vecina.

La onda expansiva rompió todo el techo de mi casa. Me arrinconé para proteger a mi hija. Realmente se escuchó el estruendo. No sabía qué es lo que estaba pasando. Pensé que el cerro se estaba cayendo”, dice, 26 años después de la tragedia de Vargas, un gigantesco deslizamiento de tierra que causó más de 10.000 muertos en esta zona.

Cuando salí, fue que vi lo que estaba pasando. Hasta hace un ratico estaba llorando. Es traumático. No se lo deseo a nadie, de verdad”, solloza.

Imagen que muestra los daños al puerto de La Guaira, Venezuela, luego de una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
Está mal hecho lo que hicieron. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Porque si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo hubieran hecho de otra forma. No asustarnos así como nos asustaron”, concluye.

Un vecino, Alirio Elista, de 68 años, cuyo tanque de agua se rompió, asiente: “Hay que vivirlo para saber. La gente que dice que la invasión es la solución no sabe de qué hablan. Hay que encontrar una solución pacifica”.

Ni Maduro ni tampoco María Corina (Machado), quiero una persona honesta que quiera el país”, agrega.

Recuerda los tiempos del boom petrolero, cuando el crudo corría a raudales. “Hoy en día gano 130 bolívares (unos 42 centavos de dólar) de pensión. No alcanza para nada. Pasamos hambre. Esto no va a tener solución de un día para otro, va a tardar 15 años para resolverse”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE
