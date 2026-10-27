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Resumen

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María Corina Machado saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
María Corina Machado saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El futuro político de Venezuela empieza a definirse. El departamento de Estado de Estados Unidos reveló el lunes una hoja de ruta que llevará a elecciones presidenciales, no sin antes reformar las instituciones judiciales y electorales. El anuncio se produjo apenas un día después del regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, tras casi un año en el extranjero.

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