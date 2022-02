La caída de Carlos Luis Revete, alias El Koki, durante un operativo policial realizado en el estado Aragua, en el centro norte de Venezuela, ha sido uno de los mayores golpes del régimen de Nicolás Maduro contra la delincuencia organizada en su país. Sin embargo, el efecto que tendría sería apenas temporal para el funcionamiento de estos grupos criminales.

Si bien El Koki se había convertido, a punta de sangre y violencia, en uno de los rostros más representativos del hampa venezolano y, sobre todo del peligroso barrio caraqueño Cota 905, la dinámica criminal es profundamente más compleja.

Una de las grandes probabilidades, incluso, es que ahora el territorio que antes controlaba este delincuente caiga en las redes de una organización aún mayor, como el Tren de Aragua, la banda delictiva más grande de Venezuela y que tendría influencia en al menos seis países de la región, incluido el Perú.

Ronna Risquez, periodista de investigación venezolana especializada en crimen organizado y directora de la plataforma de datos Monitor de Víctimas, ha dedicado los últimos 20 años en estudiar e informar sobre el fenómeno delictivo en su país.

El Comercio conversó con ella para conocer cómo se fortalecieron estas bandas, cuál ha sido la estrategia del régimen de Nicolás Maduro frente a ellas y qué se podría esperar tras la caída del tristemente célebre Koki.

Ronna Rísquez está especializada en la cobertura de temas de violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado y Derechos Humanos.

—¿Cuánto ha mutado el crimen en Venezuela?

En Venezuela ha ocurrido una especie de migración del crimen, en dos sentidos. Desde la migración física, que implica que los delincuentes de la zona urbana han ido a la zona fronteriza o han salido del país; pero también que han migrado del hampa común o delito de pandillas a delitos y estructuras del crimen organizado. Ese es el caso de la megabanda de El Koki. Ya no eran pandillas de 3 o 4 integrantes que dejaba de existir cuando detenían a uno sino que surgieron estructuras de más de 100 hombres, con armas de guerra y con una jerarquía que les permite mantenerse aunque el líder ya no esté. Incluso, la megabanda de El Koki no queda desactivada con la muerte del delincuente.

—¿Por qué?

Porque el verdadero líder es Carlos Alfredo Calderón Martínez alias ‘El Vampi’. El grupo se llamó ‘la banda de El Koki’ porque fue el delincuente más mediático y quizás más visible para la policía, que es quien bautiza a las bandas. Garbis Ochoa Ruiz alias ‘El Galvis’ es otro de los líderes. Ninguno de ellos han sido detenidos hasta el momento ni se ha dicho que estuvieran en el episodio donde muere El Koki. Eso implica que las autoridades no pueden asegurar que la banda está desactivada y desmantelada.

En el 2021, el Gobierno Venezolano puso una recompensa de 500 mil dólares por cualquier información sobre los líderes de la Cota 905.

—¿Cuál fue el detonante para este crecimiento de las organizaciones criminales?

Hay varios hitos. Uno fue el surgimiento de la figura de los pranes, son los jefes que están presos y desde la cárcel dirigen el delito, tanto dentro como fuera de la prisión. El surgimiento de estos pranes viene desde un poco antes del 2011. Además, cuando estos pranes logran salir de la prisión, van formando megabandas. Una de las primeras fue la del Picure, que operaba en los estados Guarico y Aragua.

Otro hito fue la creación de las Zonas de Paz, unas zonas de distensión donde el gobierno intentó pacificar a las bandas pero terminó resultando en territorios de operación libre para las bandas. Ahí fueron apertrechándose, aumentando su poder de fuego, su capacidad delictiva y eso les permitió incursionar en otros delitos.

Hay un tercer elemento, la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Cuando Venezuela colapsó en el 2017, 2018 y 2019 hasta el delito común se vio afectado. Hoy en día no tiene sentido robar un banco en Venezuela porque los bolívares no valen nada. El robo de camiones blindados, bancos o asaltos a personas en transporte público desapareció porque no era rentable para los delincuentes, por eso algunos migraron para explotar oro en el estado Bolívar o al tráfico de drogas y la trata de personas en las fronteras con Colombia y con el Caribe, por el estado Sucre.

—¿Esa capacidad de los pranes es el reflejo de la ineficacia del Gobierno o tendría detrás una alianza oculta para que operen?

Yo diría que al principio salió del control de las autoridades. En el 2011 los pranes se dieron a conocer porque tomaron una prisión y el Gobierno pudo retomar el control recién un mes después. Ahí surgió el Ministerio de Servicio Penitenciario. Desde ese momento, parece que hubo intentos de reformar el régimen penitenciario y controlar todo para que vuelva a la normalidad. Pero en la práctica hemos visto todo lo contrario, puede haber algún tipo de alianza que no conocemos entre las autoridades y estos presos.

A mediados del 2011, más de 1.000 reos se atrincheraron durante un mes en el penal El Rodeo II, ubicado en Guatire. Durante ese tiempo sostuvieron feroces enfrentamientos con las fuerzas policiales. El episodio, además, reveló la existencia de los pranes, jefes criminales que operan desde adentro de la prisión. (Foto: Leo Ramírez / AFP)

—Similar a lo que vimos en El Salvador o Guatemala con las maras...

Absolutamente. La experiencia no es igual pero sí tiene algunos parecidos.

—¿Por qué el Gobierno cambió de estrategia y pasó del intento de desarme al enfrentamiento directo con delincuentes como El Koki?

En un punto se vieron desbordados durante este intento de pacificación y deciden implementar estos Operativos de Liberación del Pueblo (OLP). Aparentemente dentro del Gobierno había funcionarios muy interesados en combatir la criminalidad, mientras que otros daban algún tipo de protección o tenían interés en que estas estructuras se mantuvieran, según investigaciones que hemos hecho. Resulta raro que los persigan y luego los dejen actuar. Se habla de que incluso hubo un acuerdo con la banda de El Koki que garantizaba que no habría violencia en la zona donde operaba, los delincuentes seguían operando pero sin afectar a gente fuera de su zona.

En el 2021 hubo varias cosas: la banda comenzó a expandirse hacia otro territorio, buscaban controlar la principal vía de Caracas con el centro del país para usarlo en el tráfico de drogas, se habla también de amenazas de algunos miembros contra el presidente o militares. Esto desencadenó en la operación del año pasado que resultó muy lamentable, una de las cosas más graves de esta persecución es que las autoridades solo han usado la fuerza letal para combatir a esta banda. Eso ha dejado a centenares de inocentes muertos y también a presuntos delincuentes muertos en ejecuciones extrajudiciales.

Carlos Revete, alias el Koki, fue abatido por la policía de Venezuela en La Arenera, Tejerías, estado de Aragua.

—Si estos criminales no llegan ante los tribunales, ¿podemos hablar más de una cacería que de una operación?

Así es. Ninguno es llevado ante la justicia, son efectivamente cazados. La experiencia muestra que en la mayoría de casos no son enfrentamientos sino ejecuciones extrajudiciales. Si vamos a la historia de otros delincuentes, veremos que todos han muerto en ejecuciones extrajudiciales.

—El chavismo señaló en el pasado que el Gobierno de Colombia protegía a El Koki, ¿en qué se basaba esa acusación?

El Gobierno está buscando excusas permanentemente para perpetrar acciones de fuerza excesiva contra estos grupos. En la primera ola de persecución a El Koki, el gobierno lo llamó OLP pero se convirtió en una operación de exterminio. En ella se cobraron la vida de más de 500 personas. El objetivo era combatir a los grupos paramilitares, pero en Caracas no hay grupos paramilitares. Los únicos serían los colectivos, vinculados al Gobierno.

Los paramilitares colombianos operan en la zona fronteriza del Táchira. En esta zona no hay y no ha habido históricamente. Era una excusa por el confrontamiento político con el Gobierno de Colombia, decían que la violencia se gestaba desde allá pero lamentablemente es una violencia que surge acá y es producto no solo del chavismo sino de la falta de asistencia social, de oportunidades para jóvenes, la falta de Estado.

La estrategia inicial del gobierno chavista fue el incentivo al desarme de las bandas criminales, en ese contexto creó las denominadas zonas de paz. El resultado, sin embargo, fue que los grupos criminales se fortalecieron y controlaron dichos territorios. Ante esto, el gobierno optó por la fuerza letal en las intervenciones. (Foto: Yuri Cortez / AFP)

—¿Qué se puede esperar tras la muerte de El Koki?

Yo creo que El Koki fue entregado por sus propios compañeros para quitarse el problema de encima. Es difícil que un delincuente de este nivel haya sido cazado de una manera tan fácil como lo muestran las autoridades en lo poco que han informado. Luego, en casos anteriores de líderes de megabandas que han muerto de la misma manera hemos visto que quien se ha beneficiado o tomado ese territorio ha sido el Tren de Aragua. En este caso no me extrañaría que este proceso terminara fortaleciendo al Tren de Aragua.

Otra opción sería que el Vampi retome el control de la banda y la reactive en un plazo no muy largo, de hecho ya pasó en el 2015 cuando se dio la primera OLP y muchos líderes tuvieron que irse de la Cota 905.

La tercera posibilidad es que el territorio controlado por la banda de El Koki sea tomada por colectivos que históricamente han querido hacerlo pero no podían. Otra de las características que hemos identificado desde el 2015 es que detrás de acciones como las OLP u otras acciones de las FAES (Fuerzas Armadas) es que no hay una lucha contra el crimen sino una cacería contra un grupo para sacarlo de un territorio y que lo tome otro grupo delictivo. Pero son todas hipótesis.

—¿Habría represalias?

Es viable pero no tan sencillo porque los líderes de sus grupos aliados murieron en la persecución del año pasado.

—¿Hasta dónde llega la influencia del Tren de Aragua?

Hasta ahora, según lo que yo he investigado, el Tren de Aragua ha tenido presencia, y tendría que verificar si aún la tiene, en al menos 7 países de la región, incluida Venezuela. Sus actividades van desde asaltos y robos hasta extorsiones, trata de personas, tráfico de personas y microtráfico de drogas.

—¿Cuáles son los otros 6 países?

Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia. Hay versiones de que opera en Panamá y Argentina, pero no los he podido verificar. En los primeros seis está totalmente confirmada su presencia.

—¿Es la banda más grande del país?

Es la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, además de la única que ha conseguido expandirse. Aunque otros grupos han tenido presencia en Colombia o Estados Unidos, sus operaciones se seguían centrando en Venezuela. El Tren de Aragua centra sus operaciones en Venezuela pero tiene otras operaciones concretas en los países que mencioné.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Maduro indicó que se comunicará con autoridades peruanas para advertir de la presencia de esta organización criminal que en Caracas se enfrentaba a policías y militares. “Algunos están en Colombia protegidos (...) otros están en el Perú, estamos manejando información que hay que compartirlo con el gobierno del Perú”, comentó. (Fuente: Latina TV)