En una escena que describe las nuevas relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, el ejército estadounidense realizó este sábado un simulacro militar que incluyó el despliegue de aeronaves en Caracas y buques en las costas del país sudamericano.

El ejercicio -que estuvo supervisado por el jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan- es el primero de su tipo que autoriza el actual gobierno venezolano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Se produce a más de cuatro meses de que las fuerzas estadounidenses irrumpieron el 3 de enero en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para llevarlos ante un tribunal de EE.UU. por acusaciones de tráfico de drogas y armas.

El ejercicio de este sábado tenía como objetivo simular una evacuación de la embajada estadounidense.

Contó con dos aeronaves MV-22B Osprey y embarcaciones que ingresaron a aguas venezolanas en el mar Caribe.

El estruendo de las aeronaves estadounidenses causó curiosidad en la capital venezolana.

Las aeronaves realizaron un recorrido desde su lanzamiento en el Caribe. (Images).

Después aterrizaron en un espacio de la Embajada de EE.UU. en Caracas. (Getty Images).

“Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS [presidente de EE.UU.] para Venezuela”, dijo la embajada de Estados Unidos en Caracas en su cuenta de X.

El gobierno venezolano no emitió alguna declaración.

El objetivo era simular una evacuación, según el gobierno venezolano. (EPA).

El jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, supervisó el ejercicio militar. (Getty Images).

La Embajada estadounidense dijo que Donovan estuvo en Caracas en su segunda visita oficial, donde además de observar el ejercicio militar, participó en conversaciones bilaterales con altos representantes del gobierno interino de Rodríguez, además de sostener reuniones en la embajada.

La operación fue realizada con autorización del gobierno venezolano. (Getty Images).

El ejercicio causó curiosidad entre los caraqueños. (Getty Images).

Previamente, el gobierno de Rodríguez había informado que autorizó, a solicitud de Washington, un simulacro de evacuación “ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”.

Además de los V-22 Osprey sobrevolando en Caracas, la operación contó con embarcaciones en aguas del Caribe venezolano. (EPA).

El 3 de enero, el ejército estadounidense también usó aeronaves para capturar a Maduro durante la madrugada. (Getty Images).

Durante años, Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, sostuvieron un discurso antiestadounidense, pero Rodríguez ha reestablecido las relaciones con Washington desde que fue designada presidenta interina.

Varios simpatizantes del chavismo se manifestaron en contra del ejercicio militar. (EPA).

Algunos chavistas se manifestaron en contra de las maniobras militares de EE.UU. en Caracas.

“Un país extranjero que esté sobrevolando lo que es la ciudad como tal, esto es nuevo para nosotros y más de Estados Unidos y en la situación actual que hay muchos movimientos con el país, pues nos mantiene como en una incertidumbre (...), todo esto nos mantiene en alerta”, dijo Evelyn Rebolledo, una residente de la capital venezolana de 57 años.

El ejercicio también se produce en medio de las crecientes tensiones de EE.UU. y Cuba, un país con el que los gobiernos venezolanos de Chávez y Maduro tuvieron estrechas relaciones.