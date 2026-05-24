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El ejercicio militar de Estados Unidos en Venezuela contó con aeronaves como el V-22 Osprey. (Getty Images).
El ejercicio militar de Estados Unidos en Venezuela contó con aeronaves como el V-22 Osprey. (Getty Images).
/ FEDERICO PARRA
Por BBC News Mundo

En una escena que describe las nuevas relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, el ejército estadounidense realizó este sábado un simulacro militar que incluyó el despliegue de aeronaves en Caracas y buques en las costas del país sudamericano.

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