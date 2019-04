Venezuela: ¿Quién es el general que estaría detrás de la Operación Libertad?

Hasta hace poco era un alto mando militar chavista, pero ahora estaría al lado de los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. El mayor general José Adelino Ornelas Ferreira es el jefe militar que supuestamente está a cargo de la Operación Libertad, y al mando de los militares que han decidido apoyar al presidente interino de Venezuela y terminar con el fin de la usurpación de Nicolás Maduro.

Apenas en febrero pasado, Ornelas Ferreira había sido confirmado por Maduro como jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y era uno de los altos mandos militares que sostenían el régimen chavista.

Este es una declaración que hizo en julio del año pasado en apoyo a Nicolás Maduro:

MG José Adelino Ornelas Ferreira: "Nosotros nos estamos preparando para la paz, no es la guerra para lo que nos estamos preparando. Eso es la disuasión militar, que nadie se equivoque con Venezuela." https://t.co/qWvKk9oeIr — CEOFANB (@ceofanb) 26 de julio de 2018

Además, fue jefe de seguridad del fallecido Hugo Chávez y uno de sus hombres de confianza. De hecho, poco antes de morir, en marzo del 2013, el MG Ornelas aseguró que pudo haber leído los labios del ex mandatario señalando: "No quiero morir. No me dejen morir".

Al canal estatal VTV dijo en su momento: “Siempre Chávez va a estar entre nosotros. Con él, todo, sin él nada".