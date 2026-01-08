Venezuela libera a un “número importante” de presos por razones políticas, incluidos extranjeros

Un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla antes del inicio de la sesión del Parlamento el 8 de enero de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

¡Última Hora! Momento en el que Jorge Rodríguez anunció la liberación de una gran cantidad de presos políticos en Venezuela. pic.twitter.com/vdLlsFEC4Q — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) January 8, 2026

“Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.

“Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó Romero.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Qatar, “que de manera presta atendieron el llamado” de la presidenta interina, precisó.

“Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”, aseguró Rodríguez.

La ONG Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.