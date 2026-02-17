Llega a Venezuela el primer vuelo desde Europa tras la caída de Nicolás Maduro

Un vuelo proveniente de España llegó el martes por la noche a Venezuela, el primero desde Europa tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense.

El avión Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea española Air Europa aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pasadas las 21H00 locales (01H00 GMT del miércoles), según una página especializada en monitoreo de vuelos.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron sus vuelos hacia Venezuela a raíz de una advertencia de Estados Unidos el 21 de noviembre sobre riesgos en la zona por actividad militar, el preludio de la incursión del 3 de enero que derrocó a Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el 29 de enero reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras conversar con Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de manera temporal.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

La portuguesa TAP anunció que retomará sus conexiones aéreas con el país sudamericano. La colombiana Avianca y la panameña Copa, junto con su filial de bajo costo Wingo, reanudaron sus operaciones.

La estadounidense American Airlines ha manifestado su intención de retomar vuelos a Venezuela.

Tras la caída de Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Trump ha dicho estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

