Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión de la aerolínea Air Europa aterrizando, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía, Venezuela, el 17 de febrero de 2026. (Miguel Gutierrez / EFE)
Un avión de la aerolínea Air Europa aterrizando, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía, Venezuela, el 17 de febrero de 2026. (Miguel Gutierrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia AFP

Un vuelo proveniente de España llegó el martes por la noche a Venezuela, el primero desde Europa tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
Venezuela

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

Llega a Venezuela el primer vuelo desde Europa tras la caída de Nicolás Maduro
Venezuela

Llega a Venezuela el primer vuelo desde Europa tras la caída de Nicolás Maduro

Venezuela aboga por “negociación de buena fe” con Guyana sobre territorio en disputa
Venezuela

Venezuela aboga por “negociación de buena fe” con Guyana sobre territorio en disputa

Llega a Venezuela jefe de la diplomacia de Qatar, mediador clave con EE.UU.
Venezuela

Llega a Venezuela jefe de la diplomacia de Qatar, mediador clave con EE.UU.