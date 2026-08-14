Por Fernando Roca Canales

El chavismo y la oposición venezolana cerraron esta semana su primera ronda de conversaciones con dos acuerdos que podrían marcar el futuro institucional del país. Se trata de la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Las negociaciones comenzaron el 6 de agosto con el respaldo de Estados Unidos y estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

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