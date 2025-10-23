El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 27 de agosto de 2025. (Foto de AFP).
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 27 de agosto de 2025. (Foto de AFP).
Venezuela mantiene despliegue militar en costas para lograr “punto óptimo” de preparación
El ministro de Defensa de , , indicó este jueves que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene su despliegue en las costas del país sudamericano para alcanzar el “punto óptimo” de articulación, coordinación y preparación de todo el Estado ante el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe.

Estamos haciendo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras del país”, explicó el ministro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El arsenal de Maduro: ¿Cómo son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”?

Padrino López dijo que en Venezuelano pasará ningún intento de desestabilización”.

Todas las acciones que estamos haciendo es, repito, para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, grosera amenaza militar contra la región y, además, para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país, y lo vamos a hacer con mucha fuerza”, reiteró.

En el mismo acto, el ministro advirtió que fracasará cualquier operación encubierta en el país por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, a la que el presidente de esa nación, Donald Trump, autorizó recientemente a realizar operativos confidenciales en territorio venezolano.

Por aquí no pasará ningún intento de desestabilización de la nación venezolana. Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora”, sostuvo.

MÁS INFORMACIÓN: Nicolás Maduro acusa a EE.UU. de ejercer a diario una “guerra psicológica” sobre Venezuela

El pasado 15 de octubre, Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país sudamericano, mientras que Venezuela denuncia que se trata de una amenaza en su contra para propiciar un “cambio de régimen”.

El ministro de Defensa de Venezuela dijo el jueves 23 de octubre que cualquier operación de la CIA contra su país "fracasará", luego que el presidente Donald Trump autorizara operaciones de inteligencia contra objetivos del chavismo. (AFP)
