Venezuela mantiene movilización frente la “amenaza” de EE.UU.

Un simulacro ante conflictos armados o desastres naturales, convocado para el sábado y la preparación de un estado de excepción: el gobierno venezolano sigue movilizándose frente a las “amenazas” de Estados Unidos y sus barcos de guerra en el Caribe.

Hace un mes, el gobierno de Donald Trump aumentó la presión sobre Caracas cuando desplegó ocho barcos y un submarino en el mar Caribe, donde, sostiene, ya destruyó tres embarcaciones de presuntos traficantes de drogas provenientes de Venezuela, con saldo de 14 personas muertas.

Trump también rechazó una invitación al diálogo del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder de un supuesto cartel de narcotraficantes con ramificaciones continentales.

Maduro convocó para el sábado a partir de las 09H00 locales (05H00 GMT) un simulacro para la “preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber”, al aludir a las “amenazas” de Estados Unidos.

La convocatoria tiene lugar tras fuertes temblores del miércoles y la madrugada del jueves. No dejaron víctimas, pero sí nerviosismo y alarma en ciudades del occidente de este país, poco acostumbrado a terremotos.

La movilización del sábado se suma a otras convocatorias del chavismo en las últimas semanas, entre ellas el reclutamiento de más voluntarios en la Milicia (una rama de la Fuerza Armada integrada por civiles), ejercicios militares en los cuarteles y jornadas abiertas de entrenamiento militar en barriadas populares.

Nicolás Maduro hablando en el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación este martes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores / Palacio de Miraflores

El martes, durante una de sus numerosas alocuciones televisadas, Maduro exhibió una carpeta roja en la que se leía: “Decreto por el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional”.

“Estamos en preparación de sendos decretos (…) para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante”, añadió desde el palacio de Miraflores, donde se reunió con altos funcionarios de gobierno.

Hasta el momento no ha decretado el estado de emergencia, aunque organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron a la AFP su temor de que venga una mayor restricción a las libertades, como la de reunión.