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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene al concluir la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el hotel Loews Atlanta, en Atlanta, Georgia, el 31 de octubre de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene al concluir la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el hotel Loews Atlanta, en Atlanta, Georgia, el 31 de octubre de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que las elecciones en Venezuela se celebrarían “idealmente” el próximo año, aunque advirtió de que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres.

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