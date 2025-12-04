Machado afirma en evento virtual en Nueva York que transición en Venezuela es “inevitable”

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este jueves, en una intervención virtual durante un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EE.UU. (VAAUS) en Nueva York, que la transición política en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y que la oposición está “más organizada que nunca”.

Machado, que debe recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo (Noruega), aunque se desconoce si acudirá, subrayó que la oposición se concentra ahora en definir “lo que viene después” para garantizar que la transición “sea ordenada y efectiva”.

“Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, afirmó, y añadió que la comunidad internacional respalda esta posición.

El encuentro se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha endurecido su política hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, con sanciones económicas y el ‘cierre en su totalidad’ del espacio aéreo sobre y alrededor del país —una medida dirigida a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes—, aumentando así la presión sobre Caracas y dificultando tanto la movilidad aérea como las operaciones comerciales internacionales.

En su intervención, la dirigente destacó la resistencia del pueblo venezolano, que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”, y señaló que la oposición enfrenta la represión con “dignidad y fuerza moral”, incluyendo a “exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”.

Asimismo, agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es “una prioridad” y por su papel como “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.

“¿Viene el cambio? Absolutamente sí”, dijo Machado, antes de concluir aseverando que “Venezuela será libre”.

El encuentro, celebrado en la sede de la firma jurídica internacional Clifford Chance, reunió a miembros de la diáspora venezolana en Estados Unidos, analistas, dirigentes opositores y otros actores que pugnan por mantener la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro.

Según los organizadores, el objetivo es “dar visibilidad a quienes consideran legítimos para liderar un eventual proceso de transición democrática”, frente al gobierno actual que controla el Palacio de Miraflores.

Aunque la reunión no derivó en anuncios concretos —ninguna hoja de ruta fue presentada—, dejó clara la intención de mantener activo el debate sobre el futuro político del país, subrayando la importancia de apoyar “a liderazgos prodemocráticos legítimos”, “fortalecer la visibilidad internacional de la crisis venezolana” y “consolidar el papel de la diáspora como actor de presión”.

Machado invitó también este jueves a sus connacionales en el mundo a marchar el sábado “por la paz y la libertad” del país sudamericano, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público ‘NRK’, que se trata de “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado (Caracas, 1967) es la principal líder opositora dentro de Venezuela, donde permanece oculta, mientras que Edmundo González Urrutia (La Victoria, 1949), quien fue el candidato presidencial opositor, reside exiliado en España desde septiembre de 2024, tras huir del país cuando se emitió una orden de detención en su contra después de que Maduro se autoproclamara vencedor de las elecciones.

