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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como “asesinato” la muerte del preso político Víctor Hugo Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas.

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