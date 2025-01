La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a “todos” a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el líder antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.

“Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista”, manifestó Machado en un audio publicado en X.

Pidió salir “llenos de confianza” porque -subrayó- “Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”.

“Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo”, dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.

Ésta es la señal. Éste es el día!



El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD!



Venezuela te necesita.

A todos, JUNTOS. A TODOS!



Yo voy contigo.

Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo.



GLORIA AL BRAVO PUEBLO! pic.twitter.com/sbCIYWAxuG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2025

Machado y la mayor coalición opositora sostienen que González Urrutia es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, por lo que reclaman que este triunfo sea reconocido, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro.

Entretanto, el líder opositor -exiliado desde septiembre en España- reitera que viajará a Venezuela para asumir la Presidencia y, como paso previo, se encuentra en una gira internacional, que ya lo ha llevado a Argentina y Uruguay, en busca de apoyos.

Este lunes 6 de enero será recibido en Estados Unidos, donde espera reunirse con el presidente de ese país, Joe Biden.

Mientras, la Fiscalía mantiene una orden de detención contra González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.

El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de “garantizar la paz” de cara a la toma de posesión de la Presidencia.