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La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en el aniversario del levantamiento de 1958 que derrocó a una dictadura militar. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en el aniversario del levantamiento de 1958 que derrocó a una dictadura militar. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
/ GABRIELA ORAA
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times.

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