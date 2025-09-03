El líder chavista, Nicolás Maduro; y la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado. (Fotos de Juan BARRETO / Federico PARRA / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro; y la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado. (Fotos de Juan BARRETO / Federico PARRA / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

María Corina Machado dice que “falta poco” para la caída de Maduro en Venezuela
La líder opositora venezolana dijo este martes que “falta poco” para la caída del gobierno de , que actualmente atraviesa días de creciente tensión con por el despliegue de navíos de guerra en el .

Machado, quien se encuentra escondida en Venezuela, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá.

Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre (y) vivir en democracia”, dijo Machado en el video.

Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cártel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores (sede del gobierno venezolano)”, advirtió.

Sin embargo, “por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, agregó.

Aunque Machado no menciona directamente en la grabación a Estados Unidos, el video se conoce tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Este martes anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.

Trump no ha amenazado con invadir el país sudamericano, pero la movilización de los navíos coincide con la acusación reiterada en contra de Maduro de encabezar un cartel de drogas, por la que Estados Unidos aumentó a 50 millones la recompensa por información que conduzca su captura.

En el mismo acto en Panamá, el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de su país de 2024, llamó a los venezolanos a prepararse “para un tiempo de transición”.

