La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este martes a las transnacionales petroleras a dejar de operar “bajo un régimen que es corrupto y criminal”.

La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019 pero Washington otorga licencias individuales para operar en el país a varias compañías, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.

Estas empresas energéticas “tienen que darse cuenta de que están asociadas con la empresa más corrupta del sector energético en el mundo que ha sido acusada de lavado de dinero y hasta de narcotráfico, PDVSA”, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, afirmó Machado durante un panel organizado por el Georgetown Americas Institute, en Washington.

“Nadie conoce la naturaleza de los contratos que se han firmado, lo que viola nuestra Constitución, nadie sabe cuánto están pagando al régimen, cuánto está obteniendo el gobierno de sus operaciones”, añadió en una conexión telemática horas después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro bromeara diciendo que ella había huido del país.

“No es sólo una cuestión de que la comunidad internacional entienda para qué se utilizan estos recursos, sino que me pregunto qué piensan los accionistas y las partes interesadas de estas empresas sobre la buena voluntad y la reputación” de las compañías, comentó Machado.

“Nuestro mensaje para ellas es que los queremos aquí, queremos que inviertan y generen muchos recursos, mucho dinero, mucho empleo para Venezuela, pero no así, no así, no bajo un régimen que es corrupto y criminal y que viola y está violando las leyes de Venezuela”, insistió.

En las últimas semanas se han alzado voces pidiendo que estas empresas cesen sus actividades en el país caribeño debido a la represión poselectoral desatada después de que el chavista Maduro fuera proclamado vencedor en las elecciones del 28 de julio entre denuncias de fraude.

Las manifestaciones poselectorales dejaron 27 muertos -dos de ellos militares- y más de 2.400 detenidos.

Lo único que le queda a Maduro “es violencia y represión”, recalcó Machado, pero puede ser “muy peligroso” para aquellos que han decidido quedarse en el país “y seguir adelante”.

La carismática política estima posible “una transición hacia la democracia”. Pero para conseguirlo Maduro necesita “incentivos para negociar (...) y aún no hemos llegado a ese punto”, concluyó.

La opositora vive en la clandestinidad. Su candidato electoral Edmundo González Urrutia se exilió en España tras ser blanco de una orden de captura por una investigación vinculada a denuncias de fraude en los comicios.