La líder opositora María Corina Machado, que reclama un triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las presidenciales en Venezuela, llamó este domingo a boicotear próximos comicios en el país, mientras el mandatario moviliza a la Fuerza Armada, que le jura lealtad. “Las elecciones fueron el 28 de julio (de 2024). Ese día el pueblo eligió (...). El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular”, dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales.

Este año, aún sin fecha fijada, corresponden elecciones para escoger a los diputados del Parlamento y a gobernadores y alcaldes.

Maduro, que el 10 de enero se juramentó para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), enfrenta denuncias de fraude en las elecciones del año pasado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a la fecha, aún no presenta un escrutinio detallado de las presidenciales, mientras la oposición encabezada por Machado publicó en una página en Internet copias de actas emitidas por las máquinas de votación con las que sostiene su reclamo de un triunfo en las urnas de González Urrutia.

Machado cuestionó llamados a negociaciones hechos por Maduro con otros sectores de oposición para discutir condiciones para futuros procesos electorales, que pueden incluir además una consulta por una reforma constitucional que ha asomado el mandatario.

“La única negociación posible con el régimen es para una transición democrática y ordenada”, manifestó la exlegisladora.

Apoyo internacional

Exiliado en España desde el año pasado tras una orden de arresto en su contra, González Urrutia cumple una gira internacional en la que tiene previsto asistir este lunes a la investidura de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Así, el opositor vuelve a Washington dos semanas después de visitar la Casa Blanca para una reunión con el mandatario saliente, Joe Biden.

Tanto Trump como Biden se han referido a González Urrutia como “presidente electo”.

Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica han sido otras paradas en su gira.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro, en el poder desde 2013, tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez.

Ejercicios militares

Machado insistió en su llamado a militares a dar la espalda a Maduro, aunque el alto mando de la Fuerza Armada ha ratificado en múltiples ocasiones “lealtad absoluta” al gobernante.

“Los civiles hemos hecho impecablemente nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Faltan ustedes”, expresó.

Más temprano, Maduro convocó a ejercicios militares para el 22 y el 23 de enero.

Coinciden con una fecha emblemática, pues cada 23 de enero se conmemora en este país la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y tanto el chavismo y como la oposición suelen convocar a manifestaciones.

“22 y 23 de enero vamos a los ejercicios ‘Escudo Bolivariano 2025′, primer ejercicio popular-militar-policial del año (...). Vamos a defender fronteras, costas, ciudades, elementos vitales del país” para “garantizar la paz”, dijo Maduro.

El mandatario convoca regularmente a simulacros de maniobras de la Fuerza Armada en los que se despliega a miles de efectivos en todo el país, así como a vehículos blindados y armamento pesado. Participan a la vez civiles.

La convocatoria a ejercicios coincide además con una crisis fronteriza, con centenares de familias desplazadas a Venezuela desde Colombia por una ola de violencia en la que está involucrada la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por la que el gobierno de Gustavo Petro suspendió sus negociaciones con el grupo rebelde. La arremetida ha dejado al menos 80 muertos en departamentos del norte del país vecino.