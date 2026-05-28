La líder opositora María Corina Machado manifestó este jueves desde Panamá su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno interino a cargo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024 que, según denuncia, Maduro ganó bajo fraude.

Ahora, cinco meses después de la caída de Maduro, la Nobel de la Paz pide una negociación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el propósito convocar a nuevas elecciones.

Machado pidió el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela”, indica un comunicado firmado por Machado desde Panamá.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana”, añade la misiva elaborada al término de un encuentro con partidos políticos venezolanos de oposición.

El gobierno venezolano considera a Machado como una “prófuga de la justicia” y la acusa de solicitar la intervención militar estadounidense que derrocó a Maduro.

La opositora se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde entonces se reúne con líderes políticos de varios países, especialmente con el gobierno de Donald Trump.

Ha anunciado en distintas ocasiones que regresará pronto a Venezuela, pero no ha confirmado fechas.

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Trabajadores venezolanos entregaron este jueves 16 de abril una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

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