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La líder opositora venezolana, María Corina Machado; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Martin BERNETTI / Bart MAAT/ANP / AFP)
La líder opositora venezolana, María Corina Machado; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Martin BERNETTI / Bart MAAT/ANP / AFP)
Por Agencia AFP

La líder opositora María Corina Machado manifestó este jueves desde Panamá su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno interino a cargo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

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