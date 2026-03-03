Escuchar
Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

La líder opositora María Corina Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada al país, anunció este martes su partido Vente Venezuela (VV) sin precisar cuándo retornará la dirigente que se encuentra en Estados Unidos, luego de salir del país y abandonar la clandestinidad para evitar el arresto tras sus denuncias de fraude en las presidenciales.

