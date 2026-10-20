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La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en un mensaje compartido en sus redes sociales, el 20 de octubre de 2026. (Captura de X @MariaCorinaYA)
La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en un mensaje compartido en sus redes sociales, el 20 de octubre de 2026. (Captura de X @MariaCorinaYA)
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes el llamamiento ya hecho por su partido, Vente Venezuela (VV), a protestar el próximo jueves en las calles para exigir que se fije la fecha de las elecciones presidenciales.

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