Machado se abre a reunirse con Delcy Rodríguez para definir un “cronograma de transición” en Venezuela

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Efrain GONZALEZ / AFP)

Por Agencia AFP

La líder opositora venezolana, María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguezsi es necesario” para establecer un “cronograma de transición”, informaron medios colombianos tras mantener una conversación con la Nobel de la Paz.

