Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron para este miércoles a su coalición de partidos para definir una postura pública frente a la vía de diálogo que acordó el Parlamento de Venezuela y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015.

“Los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos”, dice un comunicado publicado este martes por el partido de Machado, Vente Venezuela, en su página web.

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A esta reunión están convocados los partidos del mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y se “buscará reunir información” sobre la vía de diálogo anunciada y “definir una posición pública al respecto”, añadió el comunicado, que no precisó más detalles sobre el encuentro.

Este pronunciamiento se da luego de que más temprano el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciara el comienzo de un plan de trabajo el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país.

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, enviada por Estados Unidos.

La AN publicó en redes sociales un breve comunicado firmado por el también hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, en el que señala que el plan tiene como objetivo el “fortalecimiento de la democracia”, así como “enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico”.

Por su parte, el grupo opositor explicó que se trata de una “hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”, con el fin de comenzar “la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

Este comunicado fue compartido por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su cuenta personal de X.

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