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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, levanta la mano del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, en Caracas el 29 de julio de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, levanta la mano del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, en Caracas el 29 de julio de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron para este miércoles a su coalición de partidos para definir una postura pública frente a la vía de diálogo que acordó el Parlamento de Venezuela y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015.

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