Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, y al encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, posando durante una visita, en Caracas, Venezuela, el 3 de junio de 2026. (@thejointstaff / EFE)
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, y al encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, posando durante una visita, en Caracas, Venezuela, el 3 de junio de 2026. (@thejointstaff / EFE)
Por Agencia AFP

El máximo jefe militar de Estados Unidos arribó el miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino venezolano cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.