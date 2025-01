No está previsto que los presidentes de Colombia y México viajen a Venezuela. Esos gobiernos estarían representados por delegaciones de menor nivel.

En la madrugada del 29 de julio, ante la sorpresa mundial, Maduro fue declarado vencedor de las elecciones por el CNE, órgano que está controlado por rectores afines al chavismo. Luego, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, también chavista, refrendó el resultado. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han publicado las actas oficiales que demuestren la victoria del chavista.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los medios de comunicación después de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, el 9 de agosto de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP) / FEDERICO PARRA

Por el contrario, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) accedió al 83% de las actas oficiales y las publicó. En ellas se muestra que el opositor Edmundo González Urrutia, que cuenta con el respaldo de la lideresa María Corina Machado, ganó las elecciones con más de 30 puntos de ventaja sobre Maduro.

María Corina Machado habla con los medios de comunicación acompañada por el candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia, el 29 de julio de 2024. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Tras los cuestionados resultados oficiales, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su reemplazante Claudia Sheinbaum, intentaron impulsar un frente común para tratar de mediar en la disputa postelectoral en Venezuela. Ellos exigieron una verificación independiente de los resultados de las elecciones para que se reconozca la victoria de Maduro, pero ningún esfuerzo de estos mandatarios prosperó.

Colombia y México estarán presentes en la toma de mando

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de la cumbre COP16 en Cali, Colombia, el 20 de octubre de 2024. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP) / JOAQUIN SARMIENTO

El pasado lunes, el Gobierno Colombiano dijo que evaluaba quién representará al país en la investidura de Maduro. Inicialmente, está previsto que sea una delegación de bajo perfil liderada por el embajador en Caracas, Milton Rengifo.

“Seguramente el Gobierno de Colombia, como muchos gobiernos de la región, va a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro, inicialmente está previsto que asista el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo”, aseguró el vicecanciller, Jorge Rojas, en una entrevista con Noticias Caracol.

Mientras que fuentes de Presidencia aseguraron a la agencia EFE que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre a quién enviar a Caracas.

Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo le dijo al diario El País el 22 de diciembre en una entrevista que la posición de su Gobierno sigue siendo la misma: “Hemos dicho: no hubo actas, no hay reconocimiento. Así de sencillo. Respetamos la soberanía de Venezuela, pero las actas son fundamentales. Nuestra relación es de Estado a Estado. Tenemos una población en la frontera de 13 millones de personas de ambos lados, una relación en seguridad, nexos comerciales… Hay una serie de temas que el país tiene que seguir conversándolos con Venezuela, pero eso no implica que tengamos que salir con un reconocimiento. Si no hay actas, no hay reconocimiento”.

Ante la pregunta de quién asistirá a la investidura de Maduro, Murillo respondió: “No hemos llegado a eso. Al presidente lo invitaron, pero es una decisión que tomará dentro de su autonomía, en su debido momento. A mí no me invitaron”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa en Palacio Nacional. (EFE/Sáshenka Gutiérrez).

El lunes 23 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Maduro.

La gobernante mexicana hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, al ser preguntada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro y de Donald Trump en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”, declaró Sheinbaum.

El pasado 13 de diciembre, Sheinbaum había negado haber recibido una invitación para asistir a la toma de mando de Maduro.

En octubre, Sheinbaum había dicho que su Gobierno mantendría una postura “imparcial” sobre la crisis poselectoral de Venezuela.

El antecesor de Sheinbaum, AMLO, había mencionado que deben transparentarse las actas electorales del 28 de julio.

La agencia EFE recordó que para la toma de posesión de Sheinbaum el 1 de octubre, Maduro estuvo invitado, pero no asistió y optó por felicitarla en un mensaje público, en el que recordó la “historia de hermandad” que mantiene con el país norteamericano y con el exmandatario, López Obrador.

En cuanto a Brasil, todavía no anuncia si enviará o no representantes a Venezuela.

¿Bogotá y México están reconociendo a Maduro?

Un motociclista pasa junto a un mural que representa al difunto presidente venezolano Hugo Chávez (1954-2013) y a Nicolás Maduro en Caracas el 26 de septiembre de 2024. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Andrés Cañizález, escritor, periodista e investigador universitario venezolano, le dijo a El Comercio que la decisión se enmarca dentro de lo que ha venido siendo la política de Colombia, México y Brasil, de tratar de hacer exigencias a Maduro pero al mismo tiempo no romper el hilo de comunicación con el gobierno de Venezuela.

“En estos días vi una declaración del canciller de Brasil donde sostenía que las relaciones diplomáticas entre los países suceden entre los Estados más allá de los gobiernos. Yo creo que allí está la clave de esto, y para mí mucho de esto se remonta también a la relación que en distintos momentos países de América Latina han sostenido con la dictadura cubana”, dijo Cañizález.

“Es decir, se pone de alguna manera en el congelador la ausencia de libertades, de democracia en esos países en aras de mantener un canal de diálogo con el gobierno de ese país. Creo que hacia eso va, es una cosa más pragmática, menos principista me parece, pero creo que hacia allí va la interacción”, agregó.

“Obviamente, están dando un mensaje cuando aseguran que no van a enviar una delegación de alto nivel, que no van a estar ni Petro, ni Lula, ni Sheinbaum en Caracas, seguramente van a estar los embajadores de cada país, con lo cual también se envía un mensaje de la poca relevancia, o no se le da un respaldo pleno a Maduro. Pero creo que ese enfoque de pensar que la relación es con los Estados y no con los gobiernos va a ser el principio bajo el cual se va a avanzar esta nueva etapa”, sostuvo.

Cañizalez consideró que para el gobierno de Venezuela constituye un triunfo que no haya una ruptura de relaciones. Agregó que para el chavismo no importa que no se mencione un reconocimiento pleno de la legitimidad de Maduro como gobernante.