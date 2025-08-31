Miles de motociclistas recorren Caracas en respaldo a Maduro y contra las “amenazas” de Estados Unidos

Miles de motoristas simpatizantes del chavismo rodaron este sábado por varias calles de Caracas en respaldo al líder chavista, Nicolás Maduro, y en contra de las que señalaron como “amenazas” de Estados Unidos, en vista del reciente planteamiento del país norteamericano de desplegar buques cerca del caribeño bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Los conductores partieron desde la sede del Ministerio de Transporte hacia el Cuartel de la Montaña, que alberga la tumba del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), donde se encontraron con otra marcha organizada por el oficialismo, como parte de las actividades celebradas de forma simultánea al proceso de alistamiento de milicianos convocado por Maduro, en respuesta a las denunciadas como “acciones hostiles” de EE.UU.

La movilización de motos estuvo encabezada por el titular de Transporte, Ramón Velásquez, quien expresó también su respaldo a Maduro ante “las amenazas” del “imperio decadente gringo”.

“Aquí estamos con los caballos de hierro (motoristas) a nivel nacional, (...) estamos comprometidos”, expresó el ministro, quien destacó la “capacidad de movilización que tienen” estas personas.

El funcionario dijo que “nadie puede rendirse” ni estar “a la orden de los gringos”, en alusión a las autoridades estadounidenses, quienes, aseguró, buscan las “riquezas naturales” venezolanas y “pretenden manchar el nombre” de Maduro, a quien Washington, que duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura, acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

“Pero no han podido ni podrán, vamos a la batalla”, agregó Velásquez.

El líder del Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizadas y Motorizados de Venezuela, Kelvis Maldonado, aseguró que la movilización del sector se llevó a cabo en todo el país, con el propósito de decirle “al mundo que aquí hay un pueblo soberano que está dispuesto a defender a su presidente”.

Por su parte, la militante chavista Katy Aponte afirmó que “el pueblo está dispuesto, si es necesario, a dejar su pellejo” y a “dar la vida por defender su territorio nacional, por defender la soberanía y por defender a su presidente”.

Este sábado, cuando finaliza la segunda etapa del alistamiento, también hubo actividades en varias regiones, entre ellas, Zulia (noroeste, fronteriza con Colombia), donde pescadores se movilizaron por el Lago de Maracaibo, el más grande del país, en 165 embarcaciones, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Personas participan en una manifestación en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2025. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

Este medio público también transmitió imágenes de una movilización de otro grupo de pescadores en el río Apure, en el suroeste.

Este proceso de alistamiento forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’ activado por Maduro.

El martes, el Gobierno, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas esta próxima semana.

Ante esto, Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU. cese sus “acciones hostiles”.

