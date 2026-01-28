Militares y policías de Venezuela juran lealtad a presidenta encargada Delcy Rodríguez

Militares y policías venezolanos juraron el miércoles “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro a principios de mes en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada venezolana, sostén de la llamada revolución bolivariana, ya había expresado antes su reconocimiento a Rodríguez.

El acto se celebró ante 3.200 uniformados, que desfilaron ante la primera presidenta del país, a quien entregaron el bastón de mando y la espada del prócer de la Independencia, Simón Bolívar.

“Juramos lealtad y subordinación absoluta”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que expresó también un “compromiso de fidelidad” de la institución.

“Es un momento inédito de la República (...) y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, igualmente expresó lealtad en nombre de los cuerpos policiales.

“Nuestra lealtad a la Constitución nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano”, dijo el poderoso dirigente chavista.

