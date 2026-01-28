Militares y policías de Venezuela juran lealtad a presidenta encargada Delcy Rodríguez

Escuchar
(2 min)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello, durante un acto de gobierno, en Caracas, el 28 de enero de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)

Por Agencia AFP

Militares y policías venezolanos juraron el miércoles “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro a principios de mes en una incursión estadounidense.

