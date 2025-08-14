El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ministro venezolano tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Nosotros también estamos desplegados
Resumen de la noticia por IA
Ministro venezolano tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Nosotros también estamos desplegados

Ministro venezolano tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Nosotros también estamos desplegados

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, , afirmó este jueves que las autoridades se encuentran desplegadas en aguas del país sudamericano, tras ser consultado por su respuesta ante el envío de tropas militares por parte de en el para combatir el narcotráfico.

Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, manifestó Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?

Asimismo, aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de ser el “único cártel de drogas que opera a la luz de todo el mundo” y que “depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente”.

Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos”, añadió Cabello.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.

Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes que vinculó con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

MÁS INFORMACIÓN: Maduro anuncia una “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad interna en Venezuela

Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. En concreto, Washington asegura que el Cártel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC