Ministro venezolano tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Nosotros también estamos desplegados

Escucha la noticia
Ministro venezolano tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Nosotros también estamos desplegadosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que las autoridades se encuentran desplegadas en aguas del país sudamericano, tras ser consultado por su respuesta ante el envío de tropas militares por parte de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.
“Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, manifestó Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?
Asimismo, aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de ser el “único cártel de drogas que opera a la luz de todo el mundo” y que “depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente”.
“Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos”, añadió Cabello.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.
Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes que vinculó con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de narcotráfico.
MÁS INFORMACIÓN: Maduro anuncia una “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad interna en Venezuela
“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.
Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. En concreto, Washington asegura que el Cártel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El miedo a redadas del ICE reduce la participación en la Semana de Restaurantes Latinos en Chicago
- Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Cuáles son los territorios de Ucrania que Rusia ocupa y quiere legalizar?
- ¿Quiénes son los 26 narcos mexicanos entregados a EE.UU., qué gana México y qué cárteles son los más golpeados?
- ¿Quiénes son los favoritos para ganar las elecciones en Bolivia y el “duro ajuste” que proponen para rescatar el país?
- Evo Morales dice que si el Estado no respeta al pueblo, “es un derecho la sublevación”
Contenido sugerido
Contenido GEC