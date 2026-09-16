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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas. (EFE/ Ronald Peña R).
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia EFE

A pesar de mejoras “limitadas”, el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece “intacto”, alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

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