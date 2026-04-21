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Personas arrestadas durante las protestas de 28 de julio caminan hacia sus familiares tras su liberación a las afueras de la prisión de Yare en San Francisco de Yare, Venezuela, el 16 de noviembre de 2024. (Federico PARRA / AFP)
Personas arrestadas durante las protestas de 28 de julio caminan hacia sus familiares tras su liberación a las afueras de la prisión de Yare en San Francisco de Yare, Venezuela, el 16 de noviembre de 2024. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Cinco presos murieron el lunes tras un motín en la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, en el norte de Venezuela, informó este martes el Ministerio del Servicio Penitenciario, después de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

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