El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, visto en una gasolinera de Caracas, el 10 de octubre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, visto en una gasolinera de Caracas, el 10 de octubre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela negocia con EE.UU. “venta de volúmenes de petróleo”
Resumen de la noticia por IA
Venezuela negocia con EE.UU. “venta de volúmenes de petróleo”

Venezuela negocia con EE.UU. “venta de volúmenes de petróleo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

informó el miércoles que negocia con Estados Unidos la “venta de volúmenes” de crudo, momentos después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará la .

“Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó en un comunicado la empresa estatal .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales”, apuntó la compañía.

PUEDES VER: Erdogan niega tener información de un supuesto plan de exilio de Maduro en Turquía

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán “controlados” por él, precisó.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN

El presidente estadounidense dijo estar “a cargo” de Venezuela tras una operación militar a gran escala en Caracas y tres estados del país el 3 de enero que devino en la .

Ambos se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico.

Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC